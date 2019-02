Facundo González confiesa que está distanciado de Paloma Fiuza y revela la razón (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Facundo González sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra distanciado de Paloma Fiuza y que su relación está pasando por un mal momento.

"No estamos separados, solo distanciados. Por ahora no estamos como pareja. Estamos hace tres años y es por un momento de crisis que estamos pasando, pero eso no significa que ella no me ame o que yo no la ame", contó el ex 'guerrero' en el programa En boca de todos.

Asimismo, el modelo argentino aclaró que la separación no se debe a terceras personas ni por alguna infidelidad de parte de alguno de los dos.

"No es por infidelidad, nada de eso. Solo pensamientos que no tenemos en común y hay que hablarlo, no existe la pareja perfecta. (...) Pero el amor no se acaba de la noche a la mañana. Solo es cuestión de hablar. Dios quiera todo va a estar bien. Nos estamos dando nuestro tiempo", agregó el chico reality.

"Yo voy a luchar por ella. No estamos peleados, solo es que no estamos pasando por un buen momento. Es cuestión de llegar a un punto de equilibrio", finalizó un poco cabizbajo Facundo González.