Faruk Guillén pide a Poly Ávila donar el dinero que ganó en 'EVDLV' a ONG que ayude a mujeres (VIDEO)

El empresario Faruk Guillén se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' para dar detalles de su participación de la fiesta de Asia, en donde Poly Ávila aseguró que fue drogada.

El amigo de Nicola Porcella aseguró que Ávila no hizo bien en denunciar que había sido drogada y que su "tema" le "hace dudar". Además, le exhortó a que done el dinero que ganó en el programa conducido por Beto Ortiz a una ONG que ayude a mujeres que han sido violentadas.

"En el momento dado de este tema le creí a Poly, pero al ver todo lo que ha venido después, todo lo que he visto armado con tantas mentiras, entonces ya me hace dudar. No (es mi amiga) Poly se sentó acá y cobró, creo que ganó 50 mil soles. Si todo esto no es por plata y es por el tema de las mujeres dañadas, por qué lucra de una u otra manera con esto. Nunca es tarde e invoco a Poly que se siente en un programa de televisión en vivo con un notario y pueda donar este dinero a una entidad donde hayan mujeres dañadas, golpeadas", expresó.

"Haría ver que no es por un tema de lucrar, sino es porque realmente todo están sintiendo el tema de la mujer dañada. De repente lo hace en la semana, hablaría muy bien de ella, que no tiene nada que ver con plata todo esto", agregó Faruk Guillén.