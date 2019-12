Fátima Segovia se lanza como cantante con polémico tema dedicado a 'Chabelita' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La integrante de 'El wasap de JB', Fátima Segovia, más conocida como 'La Chuecona', sorprendió a sus seguidores al incursionar en el mundo de la música como cantante.

La modelo que forma parte del grupo 'Latinos', junto a Ítalo Vivar y Kathie Reds, estrenó su primer tema musical llamado "Rebota".

"Siempre en poca tela, yo no tengo cuernos, no me llamo 'Chabela'", se escucha en parte de la letra que canta Fátima Segovia y que fue escrita por Jordi Jauría y trabajada junto al productor musical Zaih.

Como se recuerda, en un primer momento el grupo tuvo entre sus filas a Isabel Acevedo, quien decidió salirse en medio de gran polémica para dar paso a la popular 'Chuecona'.

“Estoy emocionada de esta nueva etapa, es una nueva experiencia, siempre me gustan los retos, cantar, y bueno ahora junto al grupo 'Latinos' de la Agencia Hola Lima estoy aprendiendo mucho (...) La letra es sin alusiones personales, hay tantas 'Chabelas' en el mundo, así que no vale picarse, el que se pica pierde”, sostuvo Fátima Segovia para evitar entrar en confrontaciones con la popular 'Chabelita'.

Cabe mencionar que el grupo 'Latinos' hará su debut oficial el próximo sábado 28 en la Discoteca Gold de Pucallpa.