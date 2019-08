Federico Salazar se pronunció tras accidente de Katia Condos: "Felizmente ya pasó el susto"

Síguenos en Facebook

El conductor de noticias Federico Salazar habló sobre el accidente que sufrió su esposa Katia Condos el miércoles cuando un automóvil arrolló la motocicleta en la que viajaba en el distrito de Miraflores.

En declaraciones para el Trome, Federico contó que estaba haciendo cuando su esposa lo llamó para darle a conocer sobre su accidente.

"Estaba almorzando en casa, tranquilo, y Katia me llama, me dice lo del accidente, era aproximadamente la 1:30 de la tarde y salí volando con mi hijo. Hasta ese momento no sabía la magnitud, pero cuando llegué, ya la estaban atendiendo y la ambulancia llegó rápido", dijo al mencionado medio.

Además señaló que sun esposa no tiene heridas graves y que no piensa denunciar a nadie tras el accidente. "No tiene fracturas, solo golpes..."El señor (que la atropelló) fue muy consciente. No iba a velocidad, Katia tampoco, nadie está libre de un accidente. Felizmente ya pasó el susto", explicó.

"Con respecto a la noticia difundida, estoy bien. Solo fueron golpes. No hubo ningún daño. Gracias por su preocupación", escribió Katia Condos una de sus historias de Instagram.