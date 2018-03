​Flavia Laos celebra el millón y medio de seguidores en Instagram con delicado topless (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La actriz y modelo Flavia Laos está dando de qué hablar luego de que superara el millón y medio de seguidores en Instagram, lo que celebró haciendo topless.

Es así que Flavia Laos agradeció a su gran legión de admiradores en Instagram con el siguiente mensaje: "Quiero terminar mi lunes agradeciéndoles a todos los que me apoyan y me llenan de su buena vibra ya somos 1.5 M y quiero decirles que siempre estoy atenta a todo lo que me escriben, me alegra saber que a muchos los motivo a llevar una vida sana, a empezar a hacer deporte a comer saludable, a empezar a actuar (para los que les gusta) y a muchas cosas más...".

Pero no solo ello, junto al mensaje de agradecimiento Flavia Laos compartió una fotografía en la que hace topless, dejando ver su escote mientras luce un atuendo del diseñador peruano Yirko Sivirich.