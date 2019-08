Flavia Laos contó cómo reaccionó Patricio Parodi a las confesiones de Greg Michel (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Greg Michel habló sobre Flavia Laos en la última edición de 'El valor de la verdad', la joven actriz reapareció ante cámaras y aseguró que el modelo belga debe rectificarse de las declaraciones que ha hecho en dicho programa.

Asimismo, Flavia Laos dejó en claro que las revelaciones que hizo Greg Michel no han afectado en nada su relación con Patricio Parodi.

"Está todo normal, él ya está acostumbrado a este tipo de personas. A mí sí me molesta un poco porque no me gusta que lo molesten en las redes sociales o que digan que soy una mala, porque él y yo sabemos que en esa época no hablábamos ni siquiera, estábamos peleadísimos", manifestó la también cantante.

Incluso, Flavia Laos contó que su enamorado hasta tomó el tema con buen humor; sin embargo, a ella no le gustó para nada las declaraciones de Greg Michel y espera que él aclare las cosas.

"Es más, 'Pato' me dice 'ríete', pero yo no me puedo reír, soy yo, soy mujer, no puedo permitir que alguien me deje así", agregó Flavia Laos ante las cámaras de 'Válgame Dios'.