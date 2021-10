Flavia Laos se pronunció sobre su cercanía a Patricio Parodi luego de su ruptura, y dio más detalles de lo que ocurrió este último sábado, luego que reaparecieran juntos en una transmisión en vivo para promocionar la empresa de la actriz.

“Normal, sí me bañé en su casa, almorcé con él (...) Él es mi amigo y él siempre me va a ayudar para lo que yo necesite, igual si en algún momento lanza algo, algún negocio, yo también voy a estar ahí para él”, señaló la influencer en el programa “Amor y Fuego”.

Sobre la posibilidad de retomar su relación sentimental con integrante de los “Guerreros”, la modelo volvió a descartarla, sin embargo, aclaró que mantendrán su amistad porque tienen la suficiente madurez para hacerlo.

“No, estoy tranquila, eso no es aparentar, al contrario, es alcanzar madurez, poder compartir con tu ex o su familia sin que haya problemas de por medio, eso es madurez”, aclaró.

Por otro lado, la actriz de “Ven baila quinceañera” también elogió la escena del beso que el chico reality protagonizó junto a Luciana Fuster en la serie “La Academia: Desafío y Fama”. “Está bien el beso que se le ve. Besar no es difícil tampoco ¿no? Ya le dije que está para Televisa”, señaló entre risas.

