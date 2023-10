El coro de “El Tonto” se ha viralizado ya en las redes sociales y ha impresionado a miles de fans que la cantan y comparten. La canción se se define como un latín pop que hace recordar a la música de los 2000′s.

“El Tonto” transporta al oyente a una historia de amor en una playa y aprovecha este escenario para hablarnos de lo tontos que podemos ser cuando nos gusta alguien y no tenemos el valor de acercarnos y decirle lo que sentimos. Es algo con lo que tanto hombres como mujeres podemos relacionarnos: “Cuanto más te miro, más valor me faltará. Solo quiero reducir esta distancia entre mis labios y tu piel sabor a mar, yo ya no quiero ser el tonto que te mira desde lejos”.

¿Cómo se formó Foné?

¿Qué sucede cuando la música une los cambios de tres voces que comparten los mismos sueños y aspiraciones? Ese fue el caso de Foné, banda que se formó por simple casualidades de la vida, en la que Edu, Mati y Roro se encontraron caminando por las hermosas calles de Buenos Aires. Es ahí donde surgió una conexión inmediata y decidieron darle forma a este proyecto que ha ido ganando una identidad propia.

Desde ese momento, los tres decidieron darle rienda suelta a su creatividad para componer e interpretar diferentes canciones, algunas de las cuales se han vuelto las favoritas de sus seguidores como por ejemplo ‘Que no Que no’, ‘Si lo Sientes’, ‘Hay una Guerra’ y en especial ‘5 minutos’, canción que los ha hecho despegar y sonar en varias radios como Radio Ritmo Romántica, Onda Cero y Radio Corazón y diferentes programas de televisión. Además, su canción “No Imaginé” ha estado sonando en la telenovela “Al Fondo Hay Sitio”. En estas canciones podemos encontrar melodías románticas y una exploración musical dentro del género urbano, sin dejar de lado las influencias de cada uno de sus integrantes.

Podemos identificar a Mati como el alternativo de la banda. No solo canta, sino que se encarga de tocar la guitarra en Foné. Además, es actor y lleva una sólida carrera teatral. Edu, por otro lado, además de cantar se encarga de tocar la guitarra eléctrica y percusión. Es, sin duda, el más rockero de los tres. Roro también canta y toca guitarra. Lo conocen por ser el baladista de la banda ya que se encarga de cantar las partes más altas de las canciones y llevar la sazón latina.

Sobre las canciones que tienen en plataformas, podemos mencionar que ‘Si lo Sientes’ fue la primera que hicieron y trata de una historia que relata las consecuencias de no decirle a esa persona que la amas, y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. En cambio, ‘Hay una Guerra’ se define como una balada con elementos urbanos y que explora el sentimiento de vacío después de terminar una relación que en su momento significó todo para ti y la obstinación ante la idea de dejarlo ir. Cabe destacar que fue producida por Franjo Antich Solari, encargado de grabar a Sebastián Llosa, Micaela Salaverry, DIRK, Milena Warton, etc.

Por otro lado, ‘Se Va’ apuesta por una producción más urbana con coros energéticos y melodías de voces que caracteriza a Foné. Trata de esos amores que para bien o para mal no se van, se quedan como un ancla en lo más profundo de ti entre poemas y canciones sin mostrar y al final no te queda más opción que desearle lo mejor y seguir tu camino. Luego tenemos a ‘Que no Que no’, que explora un sonido más latín con percusiones caribeñas. Es una de las canciones más movidas y alegres del disco. Habla de un desamor con un sabor muy optimista en el que uno aprende a decir que no para seguir con su camino. Finalmente, la canción “5 minutos”, que ha sido su lanzamiento más importante hasta hoy, genera mucha empatía con el público porque habla de lo difícil que es salir de tu zona de confort en una relación en la que sabes que te están mintiendo pero prefieres eso en vez de afrontar la dura realidad.

Con el pasar del tiempo, la banda fue ganando peso y jalando miradas, al punto que llegaron a compartir escenario y abrir el concierto de importantes y consagrados artistas internacionales. En esta lista se puede mencionar a grupos como Sin Bandera, Camila, Jesse y Joy y autores en solitario como TINI o el gran Kevin Johansen.

Actualmente, tienen otras 6 canciones, las cuales serán publicadas progresivamente. Una más retadora que la anterior.

Redes Sociales

Instagram: @foneoficial

Facebook: @foneoficial

Spotify: Foné

YouTube: @foneoficial

TikTok: FoneOficial