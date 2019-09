Brian May y Roger Taylor saludan a la leyenda de “Queen” por su cumpleaños

Síguenos en Facebook

Freddie Mercury, vocalista principal de la banda británica “Queen”, habría cumplido este 5 de septiembre 73 años. Sus excompañeros Brian May y Roger Taylor decidieron dedicarle un homenaje en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram Roger Taylor, baterista de “Queen”, compartió una fotografía donde lo vemos posando al lado de Freddie Mercury, ambos llevan puestos unos sombreros singulares.

“¡Feliz cumpleaños viejo amigo! Te estamos haciendo orgulloso. Rog x”, fue la leyenda con la que acompañó el post, que hasta el momento cuenta con más de 159 mil “me gusta”.

Los fanáticos se conmovieron con la publicación de Taylor y dejaron miles de comentarios, en donde también lamentaron la ausencia del ícono del rock.

“Tal vez estoy llorando, pero esto me hizo todo el día”, “Roger, estoy seguro de que está orgulloso y te está mirando, donde sea que esté ahora”, “¡Él estaría muy orgulloso de ti! te extrañamos Freddie x”, son algunos mensajes de los fans.

Por su lado, Brian May, guitarrista y tecladista de “Queen”, en su Instagram compartió un clip donde se escucha una conversación entre los integrantes de la banda y Freddie dice su clásica frase: “Roger, what did you do?”.

Un día como hoy en el año 1946, nació la estrella del rock Freddie Mercury, quién 25 años se convirtió en vocalista de la banda “Queen”, dando inicio a una de las carreras musicales más famosas y reconocidas del Rock a nivel mundial.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía Sida. El reconocido artista falleció a causa de una bronconeumonía que se complicó con la enfermedad que sufría.