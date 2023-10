Los buenos tiempos siempre generan nostalgia, y hay mucho de ello en el anunciando regreso de “Torbellino”, tras 25 años de su alejamiento de los escenarios. Érika Villalobos, Marco Zunino, Gabriel Calvo, Daniela Sarfati, Pablo Saldarriaga, Bárbara y Fiorella Cayo, cuentan los días y las noches para ese reencuentro con el público que los encumbró y que será este 23 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. “Nosotros, los siete, nos quedamos siempre con una sensación de que no cerramos un ciclo con “Torbellino”, porque simplemente la banda dejó de salir y se diluyó. Hubo como una sensación de que hubiéramos hecho una gira de despedida”, dice Calvo.

¿Y se dieron las condiciones para que la gira de despedida finalmente se concretara?

Lo de ahora se activa cuando nos junta Alfredo Jiménez y nos dice, mira tengo este proyecto. Él es un fan importante de la banda, le gustaba mucho Torbellino, y bueno, nos convoca a todos y nos propone hacer un documental. Cuando se estrena, es allí cuando nos dice: ‘chicos, creo que ahora podemos hacer un concierto de despedida para cerrar este ciclo’. Y coincidimos todos y ya estamos encima del caballo y el 23 de noviembre vamos a estar en un escenario los siete juntos, una vez más.

¿Y solo es un concierto o el inicio de una gira de despedida con varias presentaciones?

Ahora es el show de despedida de “Torbellino”, estamos cerrando un ciclo acá en Lima, pero yo creería que hay ciudades a las que tendríamos ir, porque “Torbellino” es del Perú. Yo pienso que existe la posibilidad de hacer presentaciones en un par de ciudades del Perú y en un par de ciudades fuera.

Ha pasado el tiempo y nos damos cuenta que “Torbellino” dejó huella...

Torbellino” se estrenó hace 25 años, fecha exacta no tengo idea, teníamos días con 40 puntos de rating, una locura. La telenovela duró casi un año y fue tan exitosa que inmediatamente empalmó con Bulevar Torbellino, que también fue un boom.

¿Tras el éxito y la despedida, te veías con los demás integrantes del grupo?

Siempre nos hemos visto, de cuando en vez, con algunos más que con otros. Por ejemplo, a Daniela Sarfati la conozco desde que yo tenía 12 años, a Marco también lo he visto, a Pablo, a Fiorella y Bárbara las he visto más porque iban a comer a mi pizzería en la playa. Sí, de alguna manera nos hemos visto siempre.

¿La química sigue intacta a 25 años de la telenovela? Es lo mismo, es exactamente como hace 25 años, yo jodiendo con los mismos chistes, Bárbara interrumpiendo, exactamente igual, pero y lo bonito también es que cuando estamos juntos, hay cosas que se activan entre nosotros; hay como un hilo conductor que nos genera algo bien loco. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la sesión de fotos para el concierto, de repente, creo que Marco empezó a cantar el coro de “Poco a poco” y luego se escuchó la voz de Erika, de Pablo, y empezamos a cantar todos como si fuera un disco, fue algo alucinante.

Actor y cantante considera que la telenovela "Torbellino, 20 años después" no fue una buena experiencia.

¿En esas buenas épocas de las giras ganaron mucho dinero? Sí, ganábamos bien, algunos más que otros, pero si ganábamos plata porque teníamos dos, tres conciertos a la semana y nos pagaban. No sé si era lo justo, pero si ganábamos, teníamos giras largas y trabajo con la novela; además sacaron productos de merchandising, loncheras, mochilas, juegos de mesa, una serie de cosas.



La telenovela tuvo una segunda parte , “Torbellino, 20 años después”, que duró un mes... No recuerdo, ni quiero recordar, para ser absolutamente sincero, a mí me dolió porque yo no estaba en televisión, estaba alejado. Y cuando se hizo ‘Torbellino” 20 años después’, yo dije, qué paja sería mostro regresar con esto a la tele, y bueno no fue así.



¿Qué fue lo que falló?

Yo soy amigo de Lucho Llosa (director), le tengo mucho aprecio, pero creo que él para televisión siempre ha funcionado muy bien con Margarita Morales (productora), la dupla que ellos hacían, era una dupla que funcionaba porque había un equilibrio entre los dos

.¿Además de la producción, la historia no capturó al público?

Me parece también que el guion no tenía mucho peso, la gente quería ver a los “Torbellinos”, yo le tengo un aprecio inmenso a Deyvis Orosco, a Jazmín Pinedo, a todos los que participaron, pero me parece que la historia empezó a ir por rumbos que no calzaban con la nostalgia que esperaba la gente.

Pero ahora la nostalgia la revivirán con el concierto

.Y la nostalgia es poderosa, a casi un mes del concierto ya se han vendido el 70 por ciento de localidades. Eso nos alegra mucho.