Gabriel Soto desmiente a Geraldine Bazán y publica fotos de sus hijas junto a Irina Baeva

Gabriel Soto desmentió a su exesposa, la actriz Geraldine Bazán, quien lo acusó más temprano en Instagram, de estar obligando a sus hijas a saludar a su actual pareja, Irina Baeva.

Ante ello, el actor mexicano compartió un post en esa red social junto al que colocó algunas fotografías de las pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda compartiendo divertidos momentos junto a la modelo y actriz rusa.

Las fotos acompañaban un mensaje en el que Gabriel Soto aseguró que ya no quiere estar en dimes y diretes con su exesposa, pero que eso no depende de él y aclaró que no las instantáneas para publicarlas; sin embargo, las circunstancias lo requerían.

"Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad... La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean", escribió inicialmente.

"Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia", señaló Gabriel Soto.

"Los queremos mucho a todos. Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias", finalizó el también conductor de televisión.