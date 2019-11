“Game of Thrones”: “House of the Dragon”, precuela sobre los Targaryen

Síguenos en Facebook

HBO anunció una nueva producción, la cual está ligada a la exitosa serie Game of Thrones. Nos referimos a House of the Dragon, producción que estará basada en la Casa Targaryen.

Esta precuela de Juego de Tronos estará bajo la responsabilidad de George R.R. Martin, creador de la saga (libros) y quien supervisara la popular serie. Este y Ryan Condal (Colony) se encargarán de los guiones.

La historia se basará en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin. El piloto de la serie será dirigido por Miguel Sapochnik, quien estuvo a cargo de La batalla de los bastardos, considerado uno de los mejores episodios de Game of Thrones.

House of the Dragon estará ambientada 300 años antes de lo que narra la serie Game of Thrones y se espera que se aproveche al máximo el gran universo de la saga.

"El universo de Juego de Tronos es muy rico en historias. Esperamos explorar los orígenes de la Casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George", indicó Casey Bloys, presidente de programación de HBO.

El anuncio de la nueva serie de HBO estuvo acompañado de la publicación del primer póster, lo que fue celebrado por los fans de la serie.

Según The Hollywood Reporter, House of the Dragon será la primera producción de HBO que no pasaría por el tedioso proceso de preproducción que caracteriza a sus series.

Hay que recordar que muchas de sus producciones tardan hasta años en salir a la luz debido a esta fase, aunque el lanzamiento de la nueva plataforma de streaming de HBO Max jugaría a favor de la serie.

Un detalle que llamó mucho la atención de este anuncio es que llega luego de confirmarse la cancelación de la precuela de "Game of Thrones" con Naomi Watts.