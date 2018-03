Gary Oldman gana el Óscar a Mejor Actor por 'Las horas más oscuras)

Síguenos en Facebook y YouTube

El británico Gary Oldman acaba de llevarse el premio a Mejor Actor en la 90 edición de los premios Óscar por su participación en la cinta "Darkest Hour" o 'Las horas más oscuras'.

Recordemos que los demás aspirantes en esta categpr+eran Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

"Estoy muy agradecido con este país por el amor y las amistades que he logrado acá y por los muchos obsequios que me ha dado esta tierra... tanto es el poder que tiene el cine para cautivar a un joven del sur de Londres y darle un sueño", sostuvo Gary Oldman en su discurso de agradecimiento.

La cuota conmovedora llegó cuando el actor dio las gracias a su madre: "Quisiera agradecer a mi madre, es mayor que el Óscar, cumple 90 años de juventud este año y está viendo la ceremonia desde la comunidad de su sofá y yo le digo a mi madre: 'gracias por el amor, por tu apoyo, y por favor, prende la cocina, llevo un Óscar".