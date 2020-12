El diario The Sun publicó un audio del actor Tom Cruise llamando la atención al equipo de producción de la película “Misión Imposible 7”, luego que dos miembros no respetaran la distancia de seguridad por el COVID-19. Ante el hecho, su colega George Clooney afirmó que entiende a Cruise por la medida que tomó.

“No reaccionó exageradamente porque es un problema. Tengo un amigo que es un publicitario en otro programa de televisión al que le sucedió casi exactamente lo mismo sin una respuesta tan lejana”, señaló el actor, según E!, cuando promocionaba su nueva cinta “The Midnight Sky”.

Sin embargo, Clooney afirmó que si hubiera sucedido lo mismo en su set, él habría reaccionado de manera diferente.

“No lo habría hecho tan grande. No habría sacado a la gente. Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y ya sabes, si la producción baja, mucha gente pierde su trabajo”, añadió.

Aún así, afirmó que entiende a Cruise por ser tan estricto con las medidas de seguridad, pues afirma que es complicado grabar una película en medio de una pandemia. “Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso. Sabes, yo no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias”, concluyó.

Cruise amenazó con despidos en el audio que se compartió en el citado medio. “Si los veo hacerlo de nuevo, están jodidos y despedidos. No quiero volver a verlo nunca ¡Nunca!”, gritó el actor en el audio.

