La mascarilla es el elemento más importante a utilizar en las calles en plena pandemia. No solo las autoridades sanitarias del país lo han establecido así, sino gran parte de la comunidad científica internacional a fin de evitar contagios por COVID-19. Sin embargo, parece que hay personas que prefieren exponerse en plena crisis.

Ese fue el caso de un hombre de la tercera edad que se disponía a ingresar a un local de productos de un grifo conocido. El sujeto no usaba mascarilla y mucho menos protector facial, pese a ser parte de un grupo vulnerable y a la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos.

Al ver ese escenario, el actor Germán Loero, conocido por su participación en la serie Así es la Vida, decidió encarar al señor para pedirle que regrese a su casa para hacer uso de su mascarilla.

Sin embargo, la respuesta del sujeto fue agresiva y en tono amenazante aseguró que era comandante de la Policía y que podía hacer que lo detengan.

“Retírese, por favor, que te voy a meter preso. Yo soy comandante de la Policía, i*****” ¿A ti qué te importa (que no use mascarilla)?, ¿qué te interesa?, preocúpate por tu vida”, dijo.

A lo que Loero respondió que el hecho de que no su interlocutor no use mascarilla representaba también un peligro para él y las personas a su alrededor.

“Porque es mi vida, porque estás poniendo en riesgo mi vida. Estás tratando de entrar al lugar donde yo he estado, inconsciente”, indicó.

El artista compartió el video con sus seguidores en sus redes sociales a fin de generar consciencia sobre el difícil momento en el que se encuentra el país, en buena medida por personas que no colaboran a no propagar el virus.

VIDEO

Germán Loero encara a hombre que no usaba mascarilla