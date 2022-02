El cantante peruano Gian Marco Zignago descartó mantener una relación con la cantante Isabel Lascurain , integrante del trío mexicano Pandora, tal como aseguró la revista TVNotas, noticia que se diseminó en todos los medios nacionales e internacionales.

Esta noticia lo aclaró en una entrevista que le realizó Mariela Encarnación, la presentadora de televisión, a través de un ‘live’ en su cuenta de Instagram.

“Hoy estaba tranquilo en mi casa y me manda un WhastApp de una noticia en TVNotas en la que supuestamente Isabel Lascurain, que es mi hermana de la vida y yo tenemos una relación... No (tenemos una relación). Primero que a las Pandora les debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la posibilidad de escribir para otra persona y me acercaron a Emmanuel para escribir ‘Sentirme vivo’. Isabel y yo tenemos una relación de hace muchos años”, señaló Gian Marco en la primera parte de su aclaración.

“Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve, es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momentos difíciles, pero no estamos juntos... Por supuesto (que hablamos con Isabel del tema) … Esto es parte del mundo en el que uno está, pero nunca he estado en ningún tipo de chisme es raro... No queda otra que reírse... Es un chisme farandulero absoluto y amarillo como el sol. Es un chisme que es un chiste”, señaló riéndose de la noticia.

Además, el compositor e interprete aclaró que en este momento se encuentra soltero y está tratando de sanar tras el divorcio de su exesposa Claudia Moro, con quien hoy tiene una muy buena relación amical.

“No estoy en pareja, pero sí quiero cuidar esa parte de mi vida.... Esta soledad que tengo ahora la estoy disfrutando, no es que necesite estar con alguien, por supuesto que me encanta engreír, pero en este momento lo que me está pasando es poder sanar. No puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías, personales, no que alguien me haya hecho algo... El día que yo elija estar con alguien es porque he sanado para dar y entregar de verdad”, expresó el cantante.

Gian Marco Zignago contó que el 16 de julio en el Estadio Nacional celebrará sus 30 años de carrera, evento que no pudo realizar el 2020 y el 2021 debido a la pandemia. “Celebramos que estamos vivos, somos sobrevivientes, algunos ya no está por la pandemia”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez y su reacción a plato de la fidelidad

Christian Domínguez y su reacción a plato de la fidelidad https://www.americatv.com.pe/