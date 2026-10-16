Gian Marco ya es parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La noche del 14 de octubre, Gian Marco vivió uno de los mome. ntos más significativos de su carrera al ingresar al Latin Songwriters Hall of Fame, conocido en español como el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La distinción fue entregada durante los Premios La Musa 2026, ceremonia que celebra el talento y el aporte de destacados compositores a la música latina.

El reconocimiento le fue entregado por Emilio Estefan y Omar Alfanno, dos figuras fundamentales de la música latina a quienes el cantautor quiere y admira profundamente. La velada también contó con la presencia de Gloria Estefan. Emilio Estefan contribuyó a abrirle las puertas de su carrera internacional y mantiene una entrañable amistad con el artista peruano desde hace años.

Por su parte, Omar Alfanno es uno de los compositores más admirados y respetados de la música latina. Recibir esta distinción de manos de ambos convirtió la ceremonia en una celebración especialmente significativa de su trayectoria y de su aporte a la composición musical. Tras la ceremonia, Gian Marco compartió una reflexión sobre el significado de crear canciones y el vínculo que estas establecen con el público.

“Crear es un milagro y ese milagro te hace entender que el destino de una canción siempre es la gente. Gracias a cada uno de los artistas que confiaron en mi trabajo al grabar mis canciones”, expresó.

Gian Marco abre una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Bajo La Manga, un álbum de siete canciones en el que explora la salsa y los ritmos tropicales sin dejar de lado su esencia como compositor.

AHORA LA SALSA

Por otro lado, Gian Marco abre una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Bajo La Manga, un álbum de siete canciones en el que explora la salsa y los ritmos tropicales sin dejar de lado su esencia como compositor. Con 35 años de trayectoria, el artista peruano apuesta por un sonido que le permite asumir nuevos retos y descubrir otras posibilidades como intérprete.

La producción reúne los temas “Contigo Puedo Ser”, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, “Dime Qué Más”, “Me Fui Con Ella”, “Me Quedo”, “Nunca Más” y “Si Me Tenías”, una de las composiciones más reconocidas de su repertorio, que ahora forma parte de esta propuesta musical. La inclusión de “Si Me Tenías” establece un vínculo directo entre Bajo La Manga y el repertorio que ha consolidado la trayectoria de Gian Marco. Su presencia en el álbum permite apreciar la vigencia de una de sus canciones más reconocidas dentro de una propuesta marcada por los ritmos tropicales y una nueva dimensión sonora.

El proyecto también refleja el cuidado puesto en cada letra y en unos arreglos que buscan realzar la personalidad de las composiciones. De esta manera, el cantautor revisita parte de su universo musical desde una perspectiva diferente, sin perder la esencia que ha definido su trabajo a lo largo de los años. El tema central del álbum es “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una canción que combina la cumbia con aires de salsa y que Gian Marco imaginó desde el inicio para hacer bailar y cantar al público, tanto en las fiestas como en sus conciertos.

“Es una de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos. Siento que es una de esas canciones que trascienden el tiempo y se quedan para siempre en el corazón de las personas”, cuenta el cantautor.

“Mi nuevo álbum es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos. Me alegra saber que aún está conmigo el instinto de buscar, de reinventarme musicalmente, sin perder mi esencia como artista y sin repetirme”, señala.