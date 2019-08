Gianella Ydoña envía comunicado tras anunciar que denunciará a Josimar (FOTO)

Síguenos en Facebook

La aún esposa de Josimar, Gianella Ydoña, se pronunció a través de las redes sociales, luego de que su abogada confirmó en el programa de Magaly Medina que denunciará al salsero por violencia física, psicológica y patrimonial.

“Por favor, a los medios de prensa les pido respeto. No voy a brindar ninguna declaración y cualquier familiar o amigo no están autorizados para hablar de un tema tan personal. No lo autorizo ni lo apruebo, gracias”, escribió la expareja del cantante en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, su abogada Claudia Zumaeta aseguró que el líder de 'Josimar y su Yambú' le rompió la nariz a su expareja, por lo cual la madre de la joven le exigía que le pagara una operación a la nariz.

"Josimar le rompió la nariz y se la desvió. Te puedes dar cuenta aquí (muestra imagen), este es el tabique... Esto ha sido con malicia, él ha querido pegarle sabiendo que podía ocasionarle un daño mayor", dijo la letrada mostrando unas imágenes de la presunta agresión.

Respeto al tema patrimonial, Gianella Ydoña también le contó a su abogada que el cantante la botó a ella y su hijo del departamento en el que vivían.