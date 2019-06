Gigi Mitre reacciona indignada contra la abogada de Vanessa Terkes y la tilda de "figuretti" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gigi Mitre no pudo ocultar la indignación que sintió al ver a la abogada de Vanessa Terkes, Clementina Carrasco, contando detalles íntimos de la relación que mantuvo la actriz con George Forsyth.

"Me parece entendible que Vanessa haga lo que ella quiera respecto a su relación. Si se quiere divorciar que se divorcie, no es la primera ni la última. Todo entiendo. De repente hasta muchas cosas que ella ha dicho son ciertas, pero que una abogada salga a dar detalles innecesarios como por ejemplo, decir que si ella le preguntaba algo el otro se tiraba un eructo en su cara. ¿Tener que decir ese tipo de cosas innecesarias?", expresó muy fastidiada la conductora de televisión.

Asimismo, la compañera de Rdorigo González agregó que "ese show mediático fue innecesario porque hay que escuchar los dos lados" y más bien pidió a las mujeres que dejen de victimizarse, y que, por el contrario, deben tener dignidad y respetarse a sí mismas.

"Si va a salir una abogada a decir, que diga toda la verdad, no que le ponga 'sal y pimienta', porque está hablando de la dignidad y de la imagen de un tipo que, de repente es todo lo que quieran, porque a mí no me consta, pero hay que saber qué hablar y qué decir. Estoy histérica", finalizó muy alterada Gigi Mitre para luego retirarse de las cámaras.