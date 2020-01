‘Esto es Guerra’ comenzó este lunes su temporada de verano 2020 y sorprendió al presentar a Gino Pesaressi como uno de sus nuevos ‘jales’, tras haberse separado por mucho tiempo del reality juvenil.

“Ha pasado mucho y muchas cosas. Son muchos sentimientos encontrados, mucha felicidad de ver caras que conozco tanto, ver cómo el grupo ha crecido y se ha convertido en una gran familia. Orgulloso de haber sido fundador de este monstruo que es ‘Esto es Guerra’”, comentó Pesaressi en su presentación.

Gino Pesaressi regresó a ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

Al ser consultado sobre sus declaraciones en las que aseguró que no regresaría a un reality, Gino Pesaressi contó que se sorprendió al recibir la llamada de ‘Esto es Guerra’, pero admitió que no le costó mucho aceptar la propuesta.

“Pensé que me iba a costar más (aceptar), pero pensé en las cosas que había pasado, en el crecimiento que me dio este programa, la cantidad de la competencia que me encanta. (...) Si no fuera por 'Esto es Guerra, no sabría todo lo que pude haber dado y puedo dar aquí en mi vida”, sostuvo el chico reality.