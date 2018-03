Gisela Valcárcel anuncia fin de su programa 'Gisela Busca… ¡El amor!’ (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

El programa de Gisela Valcárcel que fue producido por temporada de verano, llega a su fin este sábado. La última edición de ‘Gisela Busca… ¡El amor!’, tendrá a invitadas muy especiales para la querida conductora. “Me he quedado hasta hoy, ¡impresionada! Y todavía las invité a mi casa. Este sábado, la búsqueda llega a su fin en nuestro último capítulo de “Gisela Busca… ¡El amor!”. ¡Mis invitadas me han hecho leña! Gracias Rebeca, Michelle Alexander y Ethel por compartir conmigo tantas risas y emociones. Tres invitadas de lujo cenando en mi casa”, publicó la popular 'Señito' a través de su cuenta oficial de Instagram.

El programa tuvo reveladoras confesiones e invitados como fue el del empresario Mauricio Diez Canseco, quien intimidó a la conductora Gisela Valcárcel, tras confesarle que sentía atracción por ella, durante los años 85.

“No me vas a creer, pero quien empezó mi fijación por las rubias, en el año 85, eras tú...fue por el año 87 (...) En ese momento no me salían las palabras para decírtelo”, expresó el popular ‘Pizzero’ frente a la conductora, quien se intimidó con la confesión del empresario. “El palomo me sorprende a mí. Por favor, me voy a desmayar, ¿por qué no me lo dijiste nunca”, pronunció Valcárcel.