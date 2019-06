Gisela Valcárcel cree que Susan Ochoa se está “perdiendo de una hermosa oportunidad”

Síguenos en Facebook

Toda una polémica se generó al conocerse la renuncia de la cantante Susan Ochoa al programa de Gisela Valcárcel 'El Artista del Año', el último jueves. Ni bien se inició la gala de este sábado, la popular 'Señito' se refirió a la ganadora de dos gaviotas del festival chileno Viña del Mar.

"El día jueves a través de un post nos enteramos que se retiraba de la competencia. La producción la llamó para que vuelva, pero ella dijo que su salida obedecía a que se había sentido 'humillada' en este programa. Se cuidó al decir que se sintió, porque habría sido una acusación", comentó la rubia conductora.

Luego continuó con: “Ella dijo que se había sentido humillada por mí. Yo el jueves, casi de inmediato me enteré. Llevo parada en un escenario hace 32 años y he aprendido a escuchar lo que tengo que escuchar. No sabes cómo lamento, Susan, lo que ha sucedido. Espero vuelvas a ver el video. Yo lo hice porque pensé que había dicho algo malo",

Gisela Valcárcel también comentó que Susan Ochoa se está perdiendo una gran oportunidad de participar en su plataforma televisiva.

"Sabes Susan creo que te has perdido una hermosa experiencia. Tal vez está mal que yo lo diga porque soy la conductora. Cada año, en febrero, soñamos con esta pista, este programa, con los participantes. No tuve el agrado de conocerte, sino a tu esposo en las primeras semanas. Me fui acercando a ti como quien lo hace a alguien que en su momento parecía intocable. Y me acerqué con cariño".