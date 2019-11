Gisela Valcárcel llama en vivo a Magaly Medina: "Yo respeto tu estilo, tú respeta el mío" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Gisela Valcárcel sorprendió al llamar en vivo a Magaly Medina para aclarar los rumores que han surgido en torno a la Teletón y negó tajantemente que haya vetado la participación de alguna persona.

"Primero, yo respeto tu estilo, tú respeta el mío. (...) Lo que has dicho hace un momento es una información errada, absolutamente errada", dijo en un primer momento la popular 'Señito'.

"Quiero decirte que yo me enteré que no iba todo el equipo de ProTV el viernes, ni siquiera me enteré bien. Yo me he terminado de enterar recién el sábado. Debe haber existido algo más entre la gente del canal y la productora", señaló Gisela Valcárcel marcando distancia del problema.

Pese a las explicaciones que daba la conductora de 'El Artista del Año', Magaly Medina se mostró incrédula en todo momento.

"Yo jamás me he negado a que esté a mi lado Tula, ni nadie. Si te estoy llamando a ti, es porque este es un evento que supera los egos", le increpó Gisela Valcárcel.

"No me elegí para estar en Teletón. Jamás impedí la entrada de Susan Ochoa, ni de Tula, ni de nadie. (...) Si hubo un maltrato, no fue de mí. No es un evento nuestro, Magaly, entiéndelo. Sabes por qué estoy declarando, porque se trata de un evento de todos los programas", agregó la rubia conductora.