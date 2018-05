Gisela Valcárcel sobre Magaly Medina: "No me parece mal que censuren a los periodistas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Gisela Valcárcel se refirió a la suspensión de Latina contra Magaly Medina por celebrar que el futbolista peruano Paolo Guerrero quedó fuera del Mundial Rusia 2018, y señaló que "los canales de televisión funcionan como compañías" y que "nosotros tenemos un código firmado en donde dice qué podemos hacer y qué no".

"Yo no puedo decir al aire: me provocó hacer pila, ¿me traen mi water? Yo no puedo insultar o pelearme con alguien. Si quiero insultar, tengo que ir a mi casa y hacer lo que quiero. Calculo que Latina vio lo que ella podía o no podía hacer y se lo habrán recordado, porque eso fue por mutuo acuerdo", argumentó la 'Señito' en Radio Capital con Milagros Leiva.

En ese sentido, la conductora de El artista del año está de acuerdo con que se censuren a los periodistas.

“A mí no me parece mal que se censuren a los periodistas. Para nada. Yo pienso que todo tiene un límite y podemos ser periodistas o jueces, pero tiene que haber una censura de algún modo. No digo que esté de acuerdo con el caso que me mencionas (de Magaly). Sí creo que el periodismo a veces es una fuerza que se une de tal modo que todo lo demás no existe”, indicó.

RESPONDE A GISELA

Horas después de enterarse de este comentario, Magaly Medina usó su cuenta de Twitter para responderle a la rubia. Magaly Medina le recordó a la conductora de El artista del año que se reunió con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

“¡Si por ella fuera, el Perú sería una dictadura! ¡Acuérdense de su visita a la salita del SIN!”, manifestó la “Urraca”.