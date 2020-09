Gisela Valcárcel: “No puedo poner límite a algo que me apasiona tanto”

Si bien este año decidió no conducir su programa sabatino de canto y baile, Gisela Valcárcel no está desligada totalmente de la televisión. ¿La razón? Su hija Ethel Pozo, quien además de estar al frente de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, acaba de cumplir un año con el magacín “América Hoy”. Mamá al fin y al cabo, Gisela siempre está pendiente de cómo le va a su engreída. Aunque confiesa que trató de mantenerla alejada del competitivo mundo del entretenimiento, el destino les reservó a ambas otros planes.

Y a pesar de tus deseos, finalmente Ethel se involucró en la animación televisiva

Sin embargo, dentro de mis sueños siempre estuvo que ella se mantuviera al margen, pero tampoco Ethel nunca pensó hacer un programa como ‘América Hoy’. Lo que ella quería hacer era algo relacionado con la cocina, por lo que siente pasión. Pero la productora la llamó para el magacín y antes de aceptar me lo consultó. Finalmente dije: ‘bueno vamos a ver cómo lo hace’, y ella quería también. Como mamá sientes nervios, pero luego ves a tus hijas o hijos y dices: ‘Es su vuelo’. Puede que se canse un momento y tome luego un reposo para volver a volar. Puede ser que alguien le tire un dardo, pero sé de qué está hecha ella.

Los dardos que le arrojan los sabe esquivar muy bien...

Sí, ella es muy fresh, termina el programa se va a su casa y se pone a cocinar y está con sus hijas. En cambio yo, me voy a la oficina y sigo trabajando. Soy muy pasional, ella es menos intensa, somos totalmente distintas.

Ella no es confrontacional. ¿Pero tú te picas cuando la atacan?

Al principio cuando aparecieron las críticas dije: ‘Uy Ethel, en lo que te has metido’. Así que fui a su casa a visitarla para hablar del asunto y me di cuenta que lo estaba tomando muy tranquila, eso me quitó la ansiedad. Es que ella desde que era chica vio que yo no llevaba las cosas del trabajo a mi casa, siempre habían como dos mundos distintos. Ethel sabe que finalmente lo que juzgan es tu trabajo, habrá gente que no le gustará lo que haces, pero tu vida en tu casa es otra cosa.

¿ Y a ti, aún hay comentarios en contra que te afecten?

Ahora casi nada, son 36 años de carrera, sabes que pueden decir cosas de ti pero todo va y viene, ya no es tan importante, He visto cómo se han creado canales de televisión, programas, personajes, conozco todas esas estrategias, sé que muchas veces la gente habla de otro porque necesita hacer rating. Todo lo que dicen y ahora escriben en redes ya no me lo tomo de una forma tan personal

Hablando de trabajo, ¿por qué decidiste no hacer programa este año?

Consideré que no era el momento, pese a que el programa que hago es un programa familiar y divertido. Lo que estamos pasando no me motiva para estar derrochando alegría en pantallas, pero tampoco critico a quienes si pueden. El Gran Show va a esperar un rato, y agradezco a los anunciantes que han entendido perfectamente esto.

Ante esa para en tu carrera, ¿has puesto un límite a tu desempeño frente a cámaras?

Nunca lo haré, los plazos no son míos y eso es algo que he aprendido, los plazos los pone Dios. Además, no puedo poner límite a algo que me apasiona tanto. Sigo sintiendo el mismo respeto con el público desde un 28 de octubre de 1987 que debuté como conductora. Sigo sintiendo las mismas ganas, la misma pasión, y además, esta pandemia nos ha enseñado que ni siquiera podemos hablar del mañana. Solo queda esperar para empezar de nuevo.

Perfil

Gisela Valcárcel es conductora. Empezó su carrera en el programa cómico “Risas y Salsa” y luego desarrolló una exitosa faceta como vedette. Su carrera como conductora de programas de entretenimiento en diversos canales.