Gisela Valcárcel recuerda escena que protagonizó en telenovela "Betty, la fea"

La reconocida presentadora Gisela Valcárcel recordó su participación en una escena de la famosa telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", que tuvo un gran éxito a fines de los años noventa.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, la conductora de "El Artista del Año", compartió un vídeo sobre la escena que protagonizó junto a la actriz principal de la telenovela, Ana María Orozco.

En la leyenda del video, Gisela Valcárcel explicó que la anécdota que la escuchamos decir en el clip, fue algo que le sucedió en la vida real, cuando asistió a su primer casting para convertirse en conductora.

“¿Pero tú sabes qué pasa Betty? Lo principal no es lo que uno vista, ni cómo lo ponga, ni qué tengas encima. Lo principal es lo que uno lleva adentro. Quién está detrás, debajo de esa ropa Betty. Uno tiene que ir por la vida iluminando, ser luz”, se le escucha decir al inicio de la conversación.

“Te cuento que el primer casting que me llamaron, no sabes cómo fui disfrazada (…), pero al final me di cuenta que no era yo, que estaba queriendo ser otra persona. Me quite los zapatos y les dije a los directivos, ya sé que me están mirando, pero estos zapatos no son míos y me duelen. Ellos dijeron que ese desparpajo les había gustado”, agregó respecto a su experiencia personal.

“La historia que cuento a Betty es totalmente cierta, se la conté a Fernando Gaytán quien escribió 'Betty La Fea' y aquí va para ustedes... Aún agradezco el vestido y los zapatos que usé en el casting y que fueron prestados por mi amiga Lourdes. Si amas algo, te dedicas, prácticas , te esfuerzas y continuas, todo lo bueno cae por añadidura”, fue el mensaje con el que acompañó el clip.