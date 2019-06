Susan Ochoa deberá pagar penalidad de S/33 mil por renunciar a “El artista del año”

Síguenos en Facebook

Como se recuerda, Armando Tafur, productor de 'El Artista del Año', se pronunció sobre la sorpresiva renuncia que hizo Susan Ochoa al programa alegando que se sintió "humillada".

“El tema de Susan Ochoa ya se cerró; ahora ha quedado en manos de la parte administrativa y legal. Ellos cruzarán información con nosotros y ella lo hará con su abogado, imagino. ¿Que alegará maltrato laboral? Me sorprende eso. Yo solo voy a decir: ‘Vieron la final cuando habló Gisela, y el video en el que salió Susan sonriendo, bailando y donde cuenta estar feliz en el programa'. Eso dice más de lo que yo pueda hablar”, declaró Armando Tafur a diario Ojo.

Ahora, Susan Ochoa rompió su silencio en una entrevista para Perú21, y comentó que tendrá que pagar una penalidad de 33 mil soles por denunciar de “El artista del año”.

“Me mandaron una carta notarial de las 8 UIT que se tiene que pagar, pero yo no me retiré por incumplimiento. Yo tomé esa decisión porque me sentí mal. No sé (si pagaré), como no sé nada de leyes, mejor no me meto”.

Susan Ochoa comentó que, luego de la experiencia que pasó en el programa de Gisela Valcárcel, los reality, ya no están en su lista de prioridades.

“No está dentro de mis planes, así que mejor prefiero brindarle al público música. Yo llegué con la actitud positiva. Fue un nuevo reto porque antes no había hecho una coreografía y estaba aprendiendo”, comentó Susan.