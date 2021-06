La modelo colombiana Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, convive con una nueva apariencia desde hace menos de tres meses tras realizarse una operación de manga gástrica. A través de sus redes sociales presume su renovada figura.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la modelo colombiana aseguró sentirse más que feliz por su nueva figura tras haber perdido 24 kilos en menos de tres meses. Según confesó, “más allá de la belleza”, la operación la ayudó emocional y anímicamente.

“Como no voy a estar contenta. He bajado 24 kilos en menos de tres meses, todo gracias al doctor Hoshe Joo... Antes me cansaba mucho al caminar, no podía respirar, mis rodillas me dolían demasiado, ahora me siento más ágil”, contó al citado medio.

“Me parece increíble levantarme y ver otra cara (en el espejo), no sé cómo que me achibolé, me veo más joven y me gusta, pero hay gente que me estresa”, añadió la modelo colombiana en la entrevista.

Asimismo, Greissy Ortega también se refirió al apoyo que ha recibido de parte de su pareja Ítalo Villaseca, con quien en octubre cumplirá 7 años de relación. Además, fruto de su relación tienen dos hijos que, en julio, cumplirán 4 y 6 años.

“No sabes, es muy intenso. Obviamente él me conoció delgada, pero con más cadera. Ahora he adelgazado pareja y nunca me había visto así. Le impresiona, de buena manera, verme tan cambiada. Además, me he vuelto un poco más vanidosa, no me intimido ante las cosas porque sé lo que soy, lo que valgo. La verdad, que le ha gustado mi cambio”, precisó.

