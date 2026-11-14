El Grupo Niche incluyó al Perú en la celebración de su reciente triunfo en los Latin Grammy 2026. La agrupación colombiana dedicó el reconocimiento a sus seguidores nacionales y a los latinos que viven en el extranjero, destacando el cariño y respaldo que han recibido durante su trayectoria musical.

La orquesta obtuvo el gramófono en la categoría Mejor Canción Tropical por “Realidad-Es”, tema a cargo del director y compositor José Aguirre. El músico también dedicó el premio a su familia, a los damnificados del terremoto de Cali y a Yanila Varela, hija y mánager del fundador de la agrupación, Jairo Varela.

Como parte de sus próximos compromisos, los intérpretes de “Cali Pachanguero” regresarán a Lima para participar en Una Noche de Salsa 15, programada para abril de 2027 en el Estadio San Marcos. La agrupación expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público peruano.

El espectáculo incluirá algunos de sus temas más conocidos, como “Una Aventura”, “Gotas de Lluvia” y “Busca por Dentro”, además de otros éxitos que han marcado su trayectoria. Su reciente reconocimiento internacional se suma a las expectativas por su presentación en el festival salsero.

Las entradas para Una Noche de Salsa 15 ya se encuentran disponibles a través de Teleticket. El Grupo Niche espera reencontrarse con sus seguidores peruanos en una presentación que tendrá lugar tras su reciente consagración en los Latin Grammy.