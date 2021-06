El cantante Guillermo Dávila reveló que ha sado inicio al proceso de ADN a fin de reconocer como su hijo a Vasco Madueño. El artista emitió un pronunciamiento en el que dio detalles del proceso y pidió perdón “esperar mucho tiempo para tomar esta decisión”.

“Deseo contarles que me equivoqué, esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. Como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores que terminan convirtiéndose en experiencias invaluables”, inicia la carta.

“A principios de mayo del 2021 llegué a Lima con una deuda pendiente, que era la de volver a hablar con Vasco para poder entablar por fin una relación, donde la confianza naciera y pidiéramos realizarnos la prueba de ADN. Luego de diversas comunicaciones privadas entre Vasco y yo, nos programamos para vernos en Lima, ya que él vive en Tarapoto y así poder conversar personalmente y realizarnos la prueba de ADN. Quedamos que él me avisaría la fecha de nuestro encuentro”, agregó.

Dávila manifestó que en principio no obtuvo respuesta por parte de Vasco, sin embargo, al conocer su parecer, decidió acudir a un laboratorio en Lima a fin de pasar por la prueba de ADN e iniciar los trámites correspondientes para el reconocimiento.

“Después de varios días sin recibir respuesta le escribí para que me diera una fecha de viaje pues yo pronto tenía que regresar a los EE.UU. y no quería irme sin restablecer nuestra comunicación. Ante la ausencia de respuesta, el día 19 de mayo decidí avanzar con el proceso de ADN. Este mismo días, laboratorios Biolinks me tomó las muestras de sangre correspondientes, bajo todos los protocolos requeridos, dejando coordinado todo para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”, escribió.

En ese sentido, le pidió perdón a Madueño por todo lo sucedido entre ambos durante “todo este tiempo”, indicó que entiende su posición y lo invitó a realizarse la prueba de ADN cuando lo crea conveniente.

“El día 20 de mayo le volví a escribir a Vasco pero nuevamente sin suerte. Antes de irme de Lima le conté a través de nuestro chat que ya había iniciado el proceso. Vasco, discúlpame por todo este tiempo y entiendo tu silencio”, escribió.

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, finalizó.

