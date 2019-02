Guty Carrera defiende a Melissa Loza luego de que su pareja fue detenido por posesión de drogas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocer que la actual pareja de Melissa Loza fue detenido por posesión de drogas, Guty Carrera no dudó en pronunciarse sobre el tema y brindó su total apoyo a su expareja.

"Creo que ella no tiene absolutamente nada que ver, ya son las autoridades las únicas que tienen que dar un veredicto final. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero yo hablo sobre lo que viví con ella, me parece una persona correcta, con muchos valores, muchos principios, que sabe lo que quiere, y en base de lo que yo conocí, pienso que no tiene por qué estar involucrada en algo así", comentó el exchico reality.

El también actor se mostró incrédulo sobre las acusaciones que giran en torno a la modelo peruana y confía en que ella no conocía en qué estaba involucrado su pareja.

"Uno va notando ciertos patrones de conducta, pero a veces no. Imagino que se habrá enamorado de una persona que no terminó de conocer", agregó Guty Carrera.