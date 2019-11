"Hay que hacernos la difíciles": Pamela Franco dice que Christian Domínguez está por conquistarla

Síguenos en Facebook

La cantante Pamela Franco afirmó que Christian Domínguez se encuentra en el momento preciso para que conquiste su corazón, pero que tiene que hacer méritos.

"Está en el momento de conquistarme, no hay que dejarle las cosas tan fácil, hay que hacernos la difíciles", expresó en diálogo con 'Mujeres al Mando'.

Sobre el 'ampay' de Magaly Medina, en que se observa a Domínguez besando a Franco, la integrante de 'Alma Bella de Nilver Huarac' dijo que estuvieron en una reunión de su mejor amiga y que él la llevó en su carro hasta Chimbote y se regresaron juntos a Lima.

"Era una reunión de mi mejor amiga, estaba inaugurando su spa, y yo estaba invitada. Fui a hacer algo personal y justo cayó en que era la fecha. Él viajó conmigo, me jaló, porque él también tenía que hacer algo cerca, luego nos hemos juntado. Estamos saliendo y por qué no podemos compartir momentos y se dio. También me jaló (para regresar a Lima). Bien bueno es el Domínguez, está haciendo sus méritos", manifestó al mencionado programa de espectáculos.

Pamela Franco no quiso poner una fecha desde que empiezan a salir "porque es relativo" y evitó hablar sobre las anteriores relaciones de Christian Domínguez porque a ella no la ha traicionado. En ese sentido, dijo que si todo marcha bien oficializará una relación, pero que no iba a perdonar alguna infidelidad.

"Yo no puedo hablar por lo que él hizo, lo que se vio, lo que pasó con sus exparejas porque no tenemos una relación formal y porque a mí no me ha hecho nada, no me ha traicionado. La mayoría de hombres son mujeriegos, así que yo voy a hablar por lo que vea. Si no es para mí, no es, tampoco me voy a morir. No perdono (una infidelidad)", indicó.