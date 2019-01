Alicia Pavón revela audio en el que acusan a Sheyla Rojas de dejar a su hijo enfermo (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Luego de que Sheyla Rojas respondió en Instagram asegurando que es ella quien paga las operaciones de su hijo, la hermana de Antonio Pavón no se quedó callada y volvió a arremeter en su contra a través de las redes sociales.

Alicia Pavón calificó de "mentirosa" a la rubia conductora de televisión y reveló una serie de audios que supuestamente serían de una nana que cuidaba a su hijo, la cual acusa a Sheyla Rojas de abandonar a su hijo enfermo por pasar el fin de semana con su pareja Pedro Moral.

"Llamé y llamé, ¿tú crees que me respondió? ¿Tú sabes a qué hora se apareció? Se apareció el domingo en la noche como si nada, pero quien la fue a recoger el día sábado fue el señor Pedro y el domingo también apareció. Entonces yo me di cuenta que no era evento sino que se había ido con él. Yo le reclamé lo siguiente, que cómo podía ser posible que se fuera y que no me contestara el teléfono, que el niño había estado afiebrado", se escucha decir a la presunta nana en los audios que compartió Alicia Pavón a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la hermana del modelo español negó que Sheyla Rojas pague las operaciones de su pequeño hijo, pues aseguró que "las cubre el Estado".

"Dices que tú pagas los viajes, los tratamientos, que pagas las cirugías (mira si eres mala, cínica, mentirosa y desagradecida, que esas operaciones las cubre el Estado porque su papá, y su abuela materna, que no tú, se reunió con distintas clínicas y distintos médicos para que revisaran el caso del bebé y le dieran el apto! Y tienes la caradura de decir que lo pagas tú)”, señaló en parte de su extenso mensaje.