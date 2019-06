Hija de Jessica Newton responde si terminó su relación con Deyvis Orosco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid, se pronunció sobre los rumores que especulan que su relación con Deyvis Orosco habría llegado a su fin.

“La verdad es que me sorprenden, yo paro viajando todas las semanas y nunca paro mucho a escuchar los rumores o comentarios. Una de las cosas que yo aprecio mucho de mi relación con Deyvis es que sabe mantener nuestra vida privada alejada del público", comentó Cassandra negando que haya terminado con el cantante de cumbia.

Al ser consultada sobre cómo va su relación, la hija de Jessica Newton señaló: “No me ven la cara (risas)”. Asimismo, Cassandra Sánchez se mantiene en no querer revelar cuánto tiempo llevan de relación. "Tenemos un tiempo muy bonito juntos", respondió ante la pregunta.

“La verdad es que yo me enfoco en la música y me olvido del ruido. A mí me encanta mi relación, estoy feliz y lo estoy disfrutando mucho”, agregó la heredera de la organizadora del Miss Perú.