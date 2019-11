Hija de Melissa Klug contó que recibió un golpe en una fiesta y mostró cómo quedó su ojo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, sorprendió a sus seguidores al contar que fue víctima de una agresión en el ojo cuando se encontraba en una fiesta.

“Cierta personita dice que de casualidad me tiró un manazo. Pero yo no sentí tanta casualidad. Me dejó el ojo hinchado. El otro ojo también está hinchado porque me puse a llorar horrible porque me dolía y no podía abrir el ojo todo el camino”, dijo la mayor de las 'Chicas Klug' a través de sus historias de Instagram.

Aunque no dio muchos detalles sobre las circunstancias en las que sufrió el golpe, Gianella Marquina se mostró muy preocupada por su ojo y por el alto que tuvo que hacer a sus actividades diarias.

“Estoy demasiado preocupada, me arde el ojo, no lo puedo tener mucho tiempo abierto porque me arde y me duele... Qué tristeza en verdad, nunca me había pasado esto”, sostuvo la hija de la popular 'Blanca de Chucuito'.

Cabe mencionar que Gianella Marquina también aclaró que la agresión no ocurrió en la fiesta de cumpleaños de su hermana Samahara Lobatón, sino en otra reunión mucho después.