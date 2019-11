Hija mayor de Melissa Klug tras publicación de su hermana: "Cada quién es dueño de su propio destino"

Síguenos en Facebook

Tras la publicación que hizo Samahara Lobatón criticando a su madre Melissa Klug, la hija mayor de la popular 'Blanca de Chucuito', Gianella Marquina, decidió enviar un contundente mensaje en sus redes sociales.

"Por favor a mí no me vengan con vainas, mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno, cada quién es dueño de su propio destino y el karma que se genere. Eso es todo lo que diré, gracias”, sostuvo la mayor de las 'Chicas Klug' a través de sus historias de Instagram.

Pero eso no fue todo, sino que Gianella Marquina también agregó un mensaje en el que se muestra en contra de las mentiras y la hipocresía.

“Ps. Hay dos cosas que no van definitivamente conmigo: las mentiras y la hipocresía”, agregó la estudiante de Derecho que siempre ha demostrado una excelente relación con Melissa Klug.