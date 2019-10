Hija de Teófilo Cubillas tras ganar juicio de alimentos: "Si no paga que lo traiga la Interpol como delincuente" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que el Poder Judicial sentenciara que Teófilo Cubillas debe pagar las pensiones de alimentos que adeuda a su hija correspondientes a 11 años, el exfutbolista peruano continúa sin presentarse a las audiencias por lo que su hija Johana Cubillas exigió su extradición para que cumpla con su sentencia.

"Yo pensé que hoy iba a entrar en razón e iba a pagar, pero vemos que no, entonces vamos a tener que ir a juicio. El siguiente paso si no paga es que lo traiga la Interpol como un delincuente, habiéndole dado 11 años de chance para que pague, habiendo hecho de todo. Simplemente no le da la gana, así que mi culpa no es", expresó la joven comunicadora ante las cámaras de ATV.

"No vino en 11 años (a las audiencias) y estaba segura que hoy no iba a ser la excepción. Ahora la excusa de mi papá es que no tenía plata para comprar un pasaje para venir", agregó Johana Cubillas.

Como se recuerda, el pasado 17 de setiembre del 2018 el Poder Judicial resolvió a favor de Johana Cubillas y ordenó al 'Nene' Cubillas pagar un monto de casi 100 mil soles por concepto de pensión de alimentos más intereses legales.

Sin embargo, Teófilo Cubillas no ha pagado ni un sol de esa deuda y continúa de viaje en Miami alegando que no tiene dinero para volver.

"Me da un montón de pena que hayamos tenido que llegar hasta acá. Si en algún momento hubieses contestado mis llamadas nos hubiésemos ahorrado todo esto. Espero que puedas dormir tranquilo todas las noches. Qué pena que no puedas conocer a mi esposo y a mis hijos cuando los tenga pero fue tu decisión y estarás tranquilo con la parte de familia que tienes", expresó con la voz entrecortada Johana Cubillas.