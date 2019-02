Humberto Abanto aconsejó a Nicola Porcella no responder si drogó o no a Poly Ávila (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Humberto Abanto, abogado de Nicola Porcella, recomendó a su patrocinado no responder la pregunta para conocer si drogó o no a Poly Ávila en la fiesta de Asia.

"Un tema tan serio y delicado como éste requiere un tratamiento ante el propio Ministerio Público. Creo que la transcendencia de la pregunta amerita sin perjuicio de la respuesta que se tenga presente cuáles son los efectos que esto puede tener. Yo prefiero que Nicola reserve la respuesta de esta pregunta. Ese es el consejo que yo le doy", expresó el defensor.

Sin embargo, el suspendido competidor de 'Esto es Guerra' decidió no hacerle caso y respondió la pregunta planteada en 'El Valor de la Verdad'.

"Entiendo a mi abogado, yo le he hecho caso en todo lo que me ha dicho hasta ahora, pero siento que hay un tema más allá, porque judicialmente estoy dispuesto a cualquier tipo de investigación, pero en mi casa me espera un niño y una familia por la cual yo voy a pelear siempre. (...) Me disculpará mi abogado, pero es una respuesta que yo quiero que la tenga todo el mundo en su cabeza y sobretodo la gente que amo. Yo voy a responder", fueron las palabras de Nicola Porcella.

A pesar que el conductor de 'El Valor de la Verdad', Beto Ortiz, le recordó que podría reemplazar la pregunta, siguiendo el consejo de su abogado, el chico 'reality' respondió.

La pregunta y respuesta

¿Drogaste a Poly en la fiesta de Asia?

No. (Es Verdad)