Sus inicios artísticos fueron en el teatro, allí dio esos primeros pasos imprescindibles para iniciar con base firme su carrera en la actuación; pero Humberto Zurita sabe también que las telenovelas le otorgaron esa proyección que lo hizo conocido en América Latina. El actor mexicano lo admite, como también que el género que lo encumbró ha sufrido cambios y debe enfrentar los embates de los nuevos tiempos del streaming.

“Lo que no se mueve, se muere, esa es la verdad. Pues, yo estoy feliz de que se haya modificado la industria, porque toda mi vida he producido, he dirigido y la oportunidad que nos dan las plataformas ahora, pues es de abarcar muchos géneros, y no solamente de la telenovela. Soy producto de la telenovela, aunque nací en el teatro, la televisión me ha dado vida en muchas partes del mundo”, dice el actor que presentará en Lima la obra “Papito Querido” los días 20 y 21 de mayo en el teatro del Colegio San Agustín.

Las plataformas están aportando diversidad de propuestas y contenidos.

Una de las riquezas de esas plataformas, es precisamente el cambio de géneros, el que nos permita no solo abarcar el melodrama, ahora mismo está en Netflix, “La reina del sur”, es un género que no se tocaba, o se tocaba muy relativamente en la telenovela, eso las plataformas nos lo ha permitido.

Este nuevo escenario ha ampliado el mercado laboral para los actores, ya no hay necesidad de estar amarrado a una sola televisora.

En ese sentido yo me les escapé hace mucho, desde la vez que dejé Televisa hace 20 años y me fui a producirle a Azteca. Ambas eran las dos únicas televisoras en mi país y para la última trabajé otros cuatro años, y luego me fui a vivir a Estados Unidos. He tenido la fortuna de no parar de trabajar como actor, porque ya no produzco con esa continuidad de antes.

Eres el ejemplo de la vigencia en la actividad artística y tus hijos también te siguen los pasos...

Si, mira, mi esposa y yo les exigimos a los dos, como todos, una carrera, afortunadamente. Sebastián, el mayor, yo creo que es el más conocido, estudió Business en Florida, en Estados Unidos, y el menor estudió Arquitectura en Nueva York. Pero los dos han hecho su propia compañía con que han hecho una serie de televisión y además tienen sus propios proyectos.

Ser hijos de Humberto Zurita y Christian Bach, el arte lo llevan en la sangre.

Lo nuestro es una enfermedad y es una enfermedad contagiosa, esa es la verdad, era casi imposible que ellos no se fueran a convertir en actores, productores o directores que son ahora. Sebastián y Emiliano lo vivieron desde chiquitos con nosotros, era el tiempo en que nosotros trabajamos muchísimo para Televisa. Estábamos todos los días de nuestras vidas, durante 20 años haciendo telenovelas, y así que allí están mis hijos, es un honor, un orgullo para mí que les esté yendo tan bien.

Pero siempre a los hijos de los famosos se les exigirá más, la tienen difícil.

Sí, eso a mí me da mucho gusto, que ellos han podido demostrar su talento, porque bien dices, el nombre no los ayuda, el nombre los frena, La gente comenta: son los hijos de fulano y mengano, y aquí ellos por sí mismos han podido demostrar lo que valen, su capacidad creativa, y les ha ido afortunadamente muy bien.

Volviendo a tocar el género de la telenovela, ¿qué piensas de hacer nuevas versiones de clásicos del género?

Hay clásicos en las telenovelas que son muy difícil que se puedan superar, a pesar del tiempo y de que la tecnología ha avanzado tanto. Se dieron circunstancias determinadas para que eso sucediera y no se van volver a dar.

Se habla de una nueva versión de ´El Maleficio’, telenovela en la que participaste...

‘El Maleficio’ es un ícono aquí en México, por lo que representaba Ernesto Alonso, como productor, como director, como actor y como protagonista de la historia. Es muy difícil que encuentren otro actor igual a él. Es mejor quedarse con la original.

Humberto Zurita

Actor y productor. Se inició en el teatro participando en clásicos como “El Rey Lear”. En la televisión, además de ser actor de telenovelas incursionó en la producción que le dio grandes satisfacciones en la industria.

