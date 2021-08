El cantante Toño Centella fue intervenido en Trujillo por realizar un “privadito”, pese a que las reuniones sociales están prohibidas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y de cara a una eventual tercera ola que enfrentaría el país.

El conocido artista nacional fue detenido en Moche por realizar una presentación durante una fiesta COVID-19, según dio a conocer el programa de espectáculos “Magaly Tv La Firme”, que se emite por ATV.

Además, en el programa de Magaly Medina se difundió un video en el que se observa al cantante caminar al parecer en estado de ebriedad; incluso habría sido ayudado por uno de los organizadores de la reunión. No obstante, Toño Centella aseguró que no había bebido durante esa presentación.

Respecto a la intervención de la Policía Nacional, el cantante negó que haya sido detenido en el norte del país. “No me han detenido, me han agarrado”, indicó Centella.

Cabe precisar que semanas atrás, Willy, el hermano de Toño Centella falleció a causa del COVID-19. Aquella oportunidad el popular cantante se encontraba devastado según lo evidenció en su cuenta de Facebook.

“No, no, no puede ser mi hermano, Wilfredo Domínguez Vásquez. Willy, porque hermano tan joven, lleno de vida, pero luchaste hasta el final. Estoy muy apenado y triste, ya estas al lado de nuestra madre Teresita, vuela alto hermano, vuela alto”, dijo .

