Ivana Yturbe revela qué piensa Jefferson Farfán de su ingreso al reality (VIDEO)

Ivana Yturbe decidió regresar al mundo de los realities y sorprendió al revelar qué piensa su pareja Jefferson Farfán sobre su retorno a Esto es Guerra.

"Todo bien de verdad, obviamente él me apoya en todo lo que hago. Yo no tengo por qué (consultar a nadie), yo se lo dije, se lo comenté y él siempre me va a apoyar en todas mis decisiones", contó la popular 'Princesa inca'.

Asimismo, la modelo peruana dejó en claro que a la 'Foquita' Farfán no le incomoda en lo absoluto que ella comparta el mismo set con su expareja Mario Irivarren.

"¿Por qué tendría que incomodarle? Eso quedó en el pasado y ahora estoy muy feliz, muy tranquila y de mi vida privada no voy a hablar", agregó Ivana Yturbe ante las cámaras de América Espectáculos.

Finalmente, la chica reality aseguró que ella tampoco tiene problemas en trabajar o ser parte del mismo equipo que su expareja.

"La verdad es que yo puedo trabajar con todo el mundo, no tengo ningún problema. Para qué (guardar resentimiento), uno no tiene que llevarse mal con los ex", sentenció Ivana Yturbe.