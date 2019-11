Ivana Yturbe sobre Jefferson y Yahaira: "Creo que todos hemos decidido ser felices” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la ola de comentarios que surgió en torno a la gran fiesta de cumpleaños de Jefferson Farfán, Ivana Yturbe también fue consultada sobre el polémico tema relacionado a su expareja.

“Cada uno es libre de celebrar su cumpleaños como mejor le parezca y qué chévere de verdad”, señaló la popular 'Princesa inca'.

Asimismo, al ser interrogada por la supuesta relación que existiría entre la 'Foquita' Farfán y Yahaira Plasencia, la chica reality no dudó en desearle lo mejor.

"Desearles mucha felicidad a todos. Creo que todos hemos decidido ser felices y por eso estamos así donde estamos”, dijo Ivana ante las cámaras de 'América Espectáculos'.

Sin embargo, prefirió no hacer mayores comentarios sobre ese romance. “Por respeto a la pareja, mejor dejar de hablar. Que ya no lo vinculen conmigo. No creo que para nadie sea agradable que le mencionen cosas del pasado”, agregó la modelo.