Jaime Bayly tuvo este comentario sobre decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso

Jaime Bayly calificó la decisión de Martín Vizcarra de cerrar el Congreso como un “error histórico”. El periodista y conductor de la cadena de televisión hispana en Miami, dedicó varios minutos a opinar sobre lo ocurrido en Perú.

“Vizcarra está rodeado por gente que le aseguraba que cerrar el Congreso era plenamente constitucional, sin embargo, hay un montón de gente de prestigio, de gente de leyes, que discrepan con ello. Solo que hubiera esa discrepancia me parece una razón suficiente para no cerrarlo. Yo en los zapatos de Vizcarra no lo hubiera hecho. Incluso si hubiera estado persuadido de que era constitucional cerrarlo, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es una experiencia traumática, porque un presidente que cierra un Congreso opositor parece mandón, parece mandamás, autoritario”, indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Luego continuó con: “Al margen de que sea constitucional o no, porque de eso hay un debate acalorado, creo que estamos ante un error político. Creo que Vizcarra pasará a la historia como un presidente que encontró argucias legales o que tomó atajos legales para cerrar a un Congreso que le resultaba irritante”, añadió.

En otra parte de su monólogo, el conductor hizo mención a las complejas circunstancias políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. “Desde el punto de vista política y en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales, donde hay dictadores y presidentes presos, y otros presidentes que se han metido un tiro para no ir presos, a mí me parece que cerrar el Congreso es otra experiencia institucionalmente traumática que el Perú se hubiera podido ahorrar si Vizcarra hubiera tenido un poco más de sapiencia y sabiduría política”, continuó.