Jamila Dahabreh a Yahaira Plasencia: “Ella se hace la víctima con Jefferson Farfán”

Siguen los enfrentamientos. En esta oportunidad, Jamila Dahabreh ha expresado su incomodidad con la supuesta reconciliación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, ya que ella cree que el seleccionado debe de estar con una ‘mujer fiel’.

“Él se merece una persona que le sea fiel y haga feliz. Creo que está cegado, pero no le aconsejo nada porque ya está bien grande para saber lo que hace. Me daría pena (que se case con Yahaira), porque él es una buena persona y merece una buena mujer”, comentó Jamila Dahabreh.

Luego continuó con: “Ella siente celos de mí, pero no solo por Jefferson, sino también por lo que pasó con ‘Coto’. Él (Hernández) me contó que Yahaira se enteró de que hablaba conmigo en el tiempo que estaba con ella. Me debe odiar. Ella tuvo cosas con ‘Coto’ y se hace la loca, pero hay que reconocer lo que es”.

En una entrevista, Dahahbreh manifestó que no le importa si Farfán le deja de hablar. “El que se pierde mi amistad es él, no yo”.