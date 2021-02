La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, aseguró que nunca se ha llevado bien con la conductora de espectáculos Magaly Medina debido a que se considera una persona muy diferente a la periodista.

“Nunca me he llevado con esa persona, pensamos muy distinto, somos muy diferentes. Yo soy una mujer bastante moderna. Defiendo mucho a la mujer. No soy de las personas que creen que si una mujer está soltera es culpa de ella y no por culpa del hombre. Si tenemos discrepancias no es de ahorita”, señaló tajante Janet Barboza al Grupo El Comercio.

Sin embargo, aclaró que no está peleada con Magaly Medina ni tiene alguna rencilla con ella. Y aclaró que criticó la participación de Daniela Darcourt en el video del esposo de Magaly Medina porque se enteró de que la salsera no fue remunerada por eso.

“Creo que en la situación que estamos viviendo de crisis económica, sanitaria y moral, siento que son épocas donde todos tenemos que ser consciente y reconocer a las personas. Todo trabajo en estos tiempos tiene que ser remunerado. Yo me atreví a realizar ese comentario porque leí que ella tenía 15 personas a su cargo que estaban en planilla y estaban en angustias porque no hay chamba. Yo considero que si alguien trabaja tiene que haber una remuneración hoy más que nunca”, dijo la empresaria.

“La verdad es que no estoy peleada con nadie. Soy de las personas que trato de ser objetiva, trato de hablar con la verdad, algo que no es fácil porque nos acostumbramos a que la gente que hace espectáculos no hablen de sus amigos… Tenemos que medir a todos con la misma vara, uno tiene que decir lo que pregona”, añadió la conductora.

En un pimpón de nombres, Janet Barboza calificó a Magaly Medina como nociva; a Johanna San Miguel como una mujer divertida; y a su nueva compañera en ‘América hoy’, Melissa Paredes, como una joven regia.