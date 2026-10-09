Una verdadera descarga de reggaetón romántico llegará a Lima. Jay Wheeler, una de las voces más reconocidas de la música urbana latina, confirmó su regreso al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 1 de mayo de 2027 en Costa 21, como parte de su gira mundial “La Voz Favorita World Tour”.

El artista puertorriqueño promete una noche cargada de emociones, romanticismo y grandes éxitos. La preventa de entradas comenzará este martes 13 de octubre a las 11:00a. m. a través de Teleticket.

El público peruano podrá disfrutar en vivo de canciones que se han convertido en himnos del género, como “La Curiosidad” junto a Myke Towers, “Pacto”, “Por Tu Culpa”, “De Lejitos”, entre otros éxitos que han llevado a Jay Wheeler a conquistar las principales plataformas y charts de la música latina.

La historia del artista con su fanaticada peruana está marcada por una conexión especial. Tras su exitosa presentación con el TRAPPii Tour, donde logró una gran respuesta de sus seguidores, el clamor de su público hizo posible este nuevo encuentro. Ahora, Wheeler regresa dispuesto a convertir Costa 21 en una gigantesca celebración del reggaetón romántico.

El regreso de Jay Wheeler a Lima llega además en un momento importante de su carrera. En mayo de 2026 presentó “La Voz Favorita”, un ambicioso álbum de 24 canciones en el que combina reggaetón, R&B, trap y sonidos románticos, mostrando una evolución en su propuesta musical. El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Mora, Luar La L, Marcelo Rubio y Deimi, entre otros.