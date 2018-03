Jazmín Pinedo lloró al recordar difícil situación que vivió junto a su hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Jazmín Pinedo no pudo evitar emocionarse al recordar que comenzó a trabajar como conductora deEspectáculos a los quince días de dar a luz a su pequeña Khaleesi.

"Gordita, ya cuando algún día seas más grande y entiendas la situación. Han habido momentos donde yo no he podido estar por un tema de trabajo", dijo entre lágrimas la popular 'Chinita' por no haber estado en todo momento con su primogénita.

"Yo más adelante se lo explicaré a Khaleesi y le diré que gracias porque es una niña increíble, se acostumbró rápido al tema de estar en los camerinos, en el maquillaje... la verdad que mi hija solo ha sabido ayudarme", agregó la modelo muy emocionada.

Asimismo, Jazmín Pinedo aprovechó para agradecer a toda su familia por el apoyo y especialmente a su pareja Gino Assereto.

"Gino ha sido un hombre que me ha permitido desarrollarme como a mí me gusta, libre, sin obstáculos, sin decirme cómo tengo o no tengo que verme, cero machista, gracias a toda mi familia", expresó la conductora en su último programa.