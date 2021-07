En medio de la polémica por una supuesta enemistad con la conductora Karen Schwarz, Jazmín Pinedo sorprendió en las redes sociales con un contundente mensaje en el que habla sobre las “mujeres fuertes”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chinita’ compartió una instantánea en la que aparece a bordo de su auto con unos lentes negros.

Jazmín Pinedo sorprendió en las redes sociales con un contundente mensaje en el que habla sobre las “mujeres fuertes”. (Foto: Instagram)

“Las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie. Ellas se ponen de pie y se enfrentan”, escribió Jazmín Pinedo como leyenda de su fotografía.

Esta publicación de Jazmín Pinedo se dio luego de las declaraciones que hizo Allison Pastor sobre los límites que le impone el programa ‘Reinas del Show’ y también después de que Rodrigo González revelara en su programa que existe una enemistad entre Jazmín y Karen Schwarz.

Es por ello que muchos de sus seguidores comenzaron a etiquetar a ambas figuras vinculándolas con lo publicado por la exconductora de ‘Esto es Guerra’.

Es así que Jazmín Pinedo decidió hacer una aclaración en medio de la polémica. “Veo comentarios etiquetando a @allisonpastorromero y a @karenschwarzespinoza y este mensaje no tiene nada que ver con ninguna de ellas! Gracias!”, escribió la ‘Chinita’ en un comentario.

Como se sabe, Jazmín Pinedo se encuentra pasando por un complicado momento, tras conocerse que perdió en primera instancia la demanda que le entabló su excanal Latina por un monto de casi medio millón de soles por su pase a ‘Esto es Guerra’.

