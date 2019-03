Jazmín Pinedo se quiebra en vivo por sorpresa de Gino Assereto en el Día de la Mujer (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jazmín Pinedo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recibir en pleno programa una inesperada llamada telefónica de Gino Assereto por el Día de la Mujer.

"Sabes que me van a matar por estar llamando en este momento, pero ya que se está conmemorando el día de la mujer quería aprovechar en decirte que eres la mujer de mi vida. Eres una mujer luchadora, trabajadora, una mujer ambiciosa por cada una de las cosas que te propones y me siento muy orgulloso de eso", dijo el popular 'Tiburón' a través de un enlace telefónico.

La conductora de Mujeres al mando se mostró muy feliz por la sorpresa que le dio su pareja, pese a que Gino Assereto no puede declarar a otros canales por ser parte de Esto es Guerra.

"Eres el ejemplo claro de que una mujer no necesita de un hombre a su lado para salir adelante. Te felicito porque demuestras mucho día a día como hija, como madre, como mujer. Te amo", agregó el chico reality.

Por su parte, Jazmín Pinedo no dudó en agradecer el detalle que tuvo su novio y padre de su hija. "Gracias Gino, sabes que probablemente yo no podría estar tan cómoda y libre de expresarme si no tuviera a un hombre que valora y respeta a una mujer, que no le corta las alas, que la deja fluir, soñar y eso yo te lo agradezco todos los días", comentó Pinedo visiblemente emocionada.