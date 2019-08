Jazmín Pinedo sobre Nicola Porcella y Angie Arizaga: "Aquí no hay una víctima, hay dos responsables" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocerse nuevas imágenes de unas supuestas acciones agresivas de Nicola Porcella contra su expareja Angie Arizaga en la calle, la conductora de televisión Jazmín Pinedo mostró su opinión sobre estas actitudes.

La presentadora de 'Mujeres Al Mando' consideró que Angie y Nicola no deberían estar juntos ni siquiera como compañeros de trabajo. "Yo creo que ni siquiera eso estaría bueno porque siempre ha pasado lo mismo. Cada vez que hemos visto una luz donde cada uno está por su lado, empiezan a verse, a estar juntos, y termina todo en eso", dijo Jazmín Pinedo.

Además contó que la actitud depende de Nicola Porcella, quien afirmó en un programa de televisión que tomó pastillas porque fue una persona impulsiva.

"Ya no se trata de que las personas le tengan que dar ayuda. Eso ya depende de él. Pueden muchas personas quererte extender la mano pero si tú no la quieres coger es tu responsabilidad", señaló.

"Somo adultos y sabemos qué es lo malo para nosotros. Si yo sé que me ofrecen un trabajo donde no estoy cómoda, lo que yo tendría que decir es 'no gracias, no voy a regresar'", dijo Jazmín Pinedo.

"Ella (Angie) también está equivocada y confundida con lo lleva dentro. No se debió ir a su casa con él (Nicola) porque así le dice que no le afecta lo que está pasando. Aquí no hay una víctima, hay dos responsables de todo lo que está pasando", explicó.